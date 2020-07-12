Kasımpaşa, tek eksikle Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kasımpaşa, tek eksikle Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
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12 Temmuz 2020 13:58
Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.



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