Kasımpaşa, stoper Recep Yemişci'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.
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