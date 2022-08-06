Kasımpaşa, stoper Recep Yemişci'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, stoper Recep Yemişci'yi transfer etti
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06 Ağustos 2022 16:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.

 

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