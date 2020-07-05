Kasımpaşa Sivasspor maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports 2 izle)

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ, TIKLAYIN...

Süper Lig'de Kasımpaşa - Sivasspor maçı şifresiz olarak bein sports 2'de izlenebiliyor. Kümede kalma hesapları yapan ama son dönemde aldığı galibiyetlerle rahatlayan Kasımpaşa, Sivasspor maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Şampiyonluk mücadelesinde yara alan ancak Şampiyonlar Ligi için iddiasını sürdürmek isteyen Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında bu maçın heyecanını bein sports'ta yaşayabilirler. Sporx'ten de Kasımpaşa - Sivasspor maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de bir haftada ikisi İstanbul deplasmanı olmak üzere üç maç oynayacak olmalarına tepki gösterdi.Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç programlarının bu yıl en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan olduğunu söyledi.Özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Sivas'ta bayağı kış oldu ve çok zor şartlar altında oynadık. O kışta kupa maçlarımızı gece oynadık hatta Antalyaspor geldi ve uçağı buraya inemedi, Kayseri'ye indi." dedi.Çalımbay, fikstür açısından sıkıntıların o dönemden başladığını dile getirdi.Yaşanan sakatlıklar ve cezalı futbolcuları nedeniyle kadro kurmakta da sorun yaşadığını anlatan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:"Hakan Arslan, Claudemir sakat, Fatih Aksoy ve Caner Osmanpaşa cezalı. Fernando'nun oynayıp oynamayacağı belli değil. Böyle sıkıntılar varken bir anda maç programımızın sıkılaştırılmasını, Fenerbahçe maçının cumartesi oynanmasını beklemiyorduk. Kasımpaşa ile pazar oynayacağız, sonra geliyoruz hafif antrenman yapıyorsun ve Malatyaspor maçına çıkıyorsun. Tekrar 1 gün daha duruyorsun burada hafif bir antrenmanın ardından tekrar İstanbul'a gidiyorsun, Fenerbahçe ile oynuyorsun. İşin tersi ondan sonra 8 gün maç yapmıyorsun. O yüzden böyle sıkıntılar varken böyle maçları oynamak bayağı zor alacak. Çünkü takımda çok eksik olursa performansımız da düşüyor."Hızlandırılmış fikstürün ağır geldiğine işaret eden Çalımbay, bir hafta içerisinde iki kez İstanbul deplasmana gideceklerine dikkati çekti.Fikstürün düzensiz olmasını eleştiren Çalımbay, "7 günde üç maç oynayıp, hem de zor maçlar oynayıp ondan sonra 8 gün sonra maç oynamak biraz zor. Takımda sıkıntılar olursa kaldırması çok zor. Bana göre bizim maçları ayarlarken biraz düşünmeden karar vermişler." açıklamasında bulundu.Ligin 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacakları maçı final olarak gördüklerini vurgulayan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin iyi bir konumda olduğunu ve bu konumu korumayı hedeflediklerini söyledi.Ligde telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:"Kasımpaşa son zamanlarda iyi giden bir takım, az çok yakından da tanıdığım bir takım. Onun için İstanbul'da bizi zor bir maç bekliyor. Eksiklerimize rağmen çıkıp oradan puan veya puanlarla döneceğiz. Oyuncu arkadaşlarıma 'hepiniz Süper Lig oyuncususunuz, hepiniz Sivasspor'un oyuncususunuz, eksik diye bir şey yok' diye söyledim. Oradan gidip puan veya puanlarla dönmek zorundayız."Sivasspor'un zor bir fikstüre sahip olduğunu ifade eden Çalımbay, "Oynadığımız takımların hepsi can derdinde, lige tutunmak için oynuyorlar. Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya bu maçlar gerçekten çok zor maçlar. Rahatlamış bir takımla oynasaydık bizim için daha iyi bir avantajdı." diye konuştu.Sivasspor'un ligi iyi bir yerde bitirmek için kalan maçlarını kazanması gerektiğine işaret eden Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:"Ligin yukarısı ve aşağısı karışık. 'Bu takım şampiyon olur' veya 'şu takım küme düştü' diyemeyiz. Bundan sonra, telafisi olmayan final maçları var. Herkes için çok önemli. Yalnız çok sakatlık oluyor, çok kartlar görülüyor. Son 2 haftada en az 10'a yakın oyuncumuz eksik. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda aynı şey yaşanıyor. Zor bir lig, inşallah sakatsız, bir şey olmadan ligi bitiririz."