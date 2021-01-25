Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı ve 2 maç sonra tekrar galibiyet aldı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Hajradinovic ile 17. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Sivasspor, bu sonuçla birlikte İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyette kalmış oldu. [6 beraberlik, 3 mağlubiyet]Bu sonuçla birlikte son 4 maçta 2. galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 25 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-017. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl, topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-030. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa, topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.Recep Tayyip ErdoğanMert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil ÇetinErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), ThelinSamassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90+1 Kayode)Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)