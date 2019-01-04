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Kasımpaşa, Sinan Gümüş'ün peşini bırakmıyor

Kasımpaşa'nın hocası Mustafa Denizli, Galatasaray'dan eski öğrencisi Sinan Gümüş istedi, yönetim harekete geçti. Lacivert-Beyazlılar, Cim Bom'un kapısını çalacak.

Kaynak: Fanatik
Kasımpaşa, Sinan Gümüş'ün peşini bırakmıyor
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04 Ocak 2019 12:32
Zirve yarışının iddialı ekiplerinden biri olan Kasımpaşa, transferde de büyük oynuyor. Devre arası için yönetim, 5 milyon Euro'luk bütçe belirlerken, İstanbul ekibi bu rakamı sadece oyuncu bonservisine harcayacak. Hem yurt dışında hem de yurt içinde görüşmelerini sürdüren Kasımpaşa'nın hedefindeki isimlerden biri de Sinan Gümüş.

Teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray döneminde birlikte çalıştığı ve müthiş verim aldığı gurbetçi futbolcuyu Kasımpaşa'da görmek istiyor. Yönetim harekete geçerken, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısı çalınacak.

DAHA YÜKSEK ÜCRET

Cim Bom'la yarım sezon sözleşmesi kalan Sinan'a henüz beklediği yeni kontrat teklifi yapılmış değil. Kasımpaşa da bu durumdan yararlanıp, Galatasaray'da kazandığı 650 bin Euro'luk ücretin daha fazlasını önererek Sinan'ı ikna etmeyi planlıyor.

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