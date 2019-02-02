Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaile, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, Kasımpaşa'yı deplasmandamağlup ederken Mustafa Denizli'nin ekibi, son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı.Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Emre Kılınç, 66 ve 69. dakikalarda ise Aroune Kone attı. Kasımpaşa'nın tek golü 14. dakikada Perica'dan geldi.Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada kaldı. Demir Grup Sivasspor ise 28 puanla 8. sıraya çıktı.Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kariyerinde ilk kez 3 maç arka arkaya kaybetmiş oldu.Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Akhisarspor'u konuk edecek.