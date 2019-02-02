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Kasımpaşa, serbest düşüşe geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu ve son 6. maçta 5. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Kasımpaşa, serbest düşüşe geçti!
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02 Şubat 2019 18:02
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederken Mustafa Denizli'nin ekibi, son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Emre Kılınç, 66 ve 69. dakikalarda ise Aroune Kone attı. Kasımpaşa'nın tek golü 14. dakikada Perica'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada kaldı. Demir Grup Sivasspor ise 28 puanla 8. sıraya çıktı.

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Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kariyerinde ilk kez 3 maç arka arkaya kaybetmiş oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Akhisarspor'u konuk edecek.

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