Kasımpaşa, Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı!

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı!
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24 Mayıs 2021 16:07
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezona Fatih Karagümrük'ün başında teknik adam olarak başlayan Şenol Can, sezonun son bölümünde Kasımpaşa'da görev almıştı.


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