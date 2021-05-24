Kasımpaşa, Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezona Fatih Karagümrük'ün başında teknik adam olarak başlayan Şenol Can, sezonun son bölümünde Kasımpaşa'da görev almıştı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezona Fatih Karagümrük'ün başında teknik adam olarak başlayan Şenol Can, sezonun son bölümünde Kasımpaşa'da görev almıştı.