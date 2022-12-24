Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1 kazandı.Bu sonucun ardından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen, ilk lig maçında mağlubiyet yaşadı.Kasımpaşa'nın golü 39. dakikadakaydetti. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ise 14. dakikadave 65. dakikada'den geldi.4 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Sivasspor, puanını 14'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.Gelecek hafta Kasımpaşa, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.Öte yandan Galatasaray'ın eski teknik direktörü, Kasımpaşa'nın başında ilk Süper Lig maçına Sivasspor karşısında çıkan Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı. Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan lig maçında Selçuk İnan'a destek için tribünde yer aldı.Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da ve Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başarılı hocanın yardımcılığını yapmıştı.14. dakikada Sivasspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.29. dakikada ev sahibi takım beraberlik fırsatını kullanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Fall, ceza sahasında boş pozisyondaki Ben Ouanes'in önüne pasını gönderdi. Ben Ouanes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Koita'dan aldığı pasla Sivasspor ceza sahasında topla buluşan Ben Ouanes, sağ ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.54. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Ben Ouanes'in altıpas önüne gönderdiği topa Koita ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.66. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada yaşanan hava topu mücadelesinde boşta kalan meşin yuvarlağa altıpas önünde sert vuran Gradel fileleri havalandırdı: 1-270. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Tırpan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Fall uçarak topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.Recep Tayyip ErdoğanSarper Barış Saka, Furkan Ürün, Cemil TunçErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Graovac, Petretta (Dk. 68 Bahoken), Tırpan, Aytaç Kara (Dk. 61 Yunus Mallı), Fall, Hajradinovic (Dk. 75 Eysseric), Ben Ouanes, KoitaAli Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 46 Murat Paluli (Dk. 82 Ahmed Musa)), Erdoğan Yeşilyurt, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Robin Yalçın (Dk. 75 Keita), Charisis (Dk. 57 Max Gradel), Sabi'a, YatabareDk. 14 Sabi'a, Dk. 66 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Ben Ouanes (Kasımpaşa)Dk. 21 Fall, Dk. 64 Petretta, Dk. 74 Ben Ouanes, Hajradinovic (Maçın ardından) (Kasımpaşa), Dk. 49 Charisis, Dk. 90+6 Sabi'a (Demir Grup Sivasspor)