Süper Lig'de son haftanın son maçında iddiası kalmayan Kasımpaşa ile şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikada Fode Koita, 62. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Medipol Başakşehir'in golleri 78. dakikada Demba Ba ve 80. dakikada Edin Visca'dan geldi.Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa 43 puanla ligi 10. sırada bitirdi. Başakşehir 69 puanla sezonu tamamladı.Kasımpaşa, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği şampiyon Medipol Başakşehir'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı.Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü.Kalede Volkan Babacan, savunmada Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, orta sahada Gökhan İnler, Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında yedek ağırlıklı bir ilk 11'le maça başladı.Turuncu-lacivertli takımın ilk yarıyı 2-0 geride kapatması üzerine Buruk, ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü.İkinci yarının başında Demba Ba, Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir'i sahaya süren Okan Buruk, 73. dakikada Alexandru Epureanu ve 74. dakikada da Enzo Crivelli'yi oyuna aldı. Buruk'un hamleleri farkı eritse de yenilgiye engel olamadı.Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde 12'şer golü olan Demba Ba ve Edin Visca, Kasımpaşa karşısında birer gol daha atarak gol sayılarını 13'e yükseltti.Demba Ba ve Visca, sezonu 13'er golle tamamladı ve takımlarının en golcü ismi oldu.Bu iki ismi 11 kez gol sevinci yaşayan Fransız futbolcu Enzo Crivelli takip etti.9. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Koita, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Thiam'ın altıpasın sağından yaptığı ortada, arka direkte uygun durumdaki Koita kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.61. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın uzun pasında Mahmut Tekdemir'den önce topa dokunan Yusuf Erdoğan, pasını Koita'ya verdi. Sağ kanatta ceza sahasına yönelen Koita, meşin yuvarlağı tekrar Yusuf ile buluşturdu. Yusuf'un ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.77. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Clichy'nin soldan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.80. dakikada konuk takım farkı bire indirdi. Clichy'nin sol kanatta yerden ortasında arka direkte topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.Recep Tayyip ErdoğanFırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkRamazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Quaresma), Hajradinovic (Dk. 78 Jorge Fernandes), Thiam (Dk. 79 Anıl Koç), Koita (Dk. 89 Gohou)Volkan Babacan, Caiçara, Mehmet Topal (Dk. 46 Demba Ba) Ponck, Aziz Eraltay (Dk. 46 Clichy), Gökhan İnler, Berkay Özcan (Dk. 73 Crivelli), Visca, Aleksic (Dk. 73 Epureanu), Elia (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), GulbrandsenDk. 9 ve 27 Koita, Dk. 61 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 77 Demba Ba, Dk. 80 Visca (Medipol Başakşehir)Dk. 29 Mehmet Topal, Dk. 45 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 85 Jorge Fernandes (Kasımpaşa)