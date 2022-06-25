Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

Kasımpaşa, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti
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25 Haziran 2022 17:25
Kasımpaşa Kulübü, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

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