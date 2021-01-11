Kasımpaşa, PSV'den savunmacı kiraladı

Kasımpaşa Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.



Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 25 yaşındaki Hollandalı stoper, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından kadroya dahil edildi.



Luckassen, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle de kendisini lacivert-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.



