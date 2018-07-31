  •  
    RESMİ - Avrupa'da bir transfer daha geldi!..
  •  
    G.Saray'ın 1 numarası konuştu: "Gururluyum"
  •  
    "Şampiyonlar Ligi'nde istediğim 2 rakip var..."
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'dan çağrı var! 'Evine DÖN artık Badou'

Kasımpaşa, Oss ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Hollanda ekibi Oss ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA
Kasımpaşa, Oss ile golsüz berabere kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2018 22:11
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Hollanda ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollanda'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren lacivert-beyazlı ekip, mücadeleye Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Hakan Demir, Sadiku, Eduok, Khalili, Trezeguet ve Mustafa Erboğa 11'iyle sahaya çıktı. 

Karşılaşmada iki takım da fileleri havalandıramayınca müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, bu akşam İstanbul'a dönecek. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için