Kasımpaşa Osmanlıspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Kasımpaşa-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Kasımpaşa-Osmanlıspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

03 Mart 2018 02:44
Kasımpaşa Osmanlıspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Kasımpaşa-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 24. haftasında Kasımpaşa-Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Osmanlıspor maçı naklen yayınlanacak.

3 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa-Osmanlıspor maçı 3 Mart Cumartesi günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI NASIL OLDU?

23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 5-0 Bursaspor
Akhisarspor 3-0 Konyaspor

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor 3-2 Kasımpaşa 
Alanyaspor 1-2 Trabzonspor

25 ŞUBAT PAZAR

Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor
Malatyaspor 3-1 Karabükspor
Göztepe 1-0 Sivasspor
Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe 

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Başakşehir 1-1Gençlerbirliği

SÜPER LİG'DE 24. HAFTA PUAN DURUMU



24. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART CUMA
Bursaspor 1-0 Kayserispor

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa 13:30 Osmanlıspor 
Başakşehir 16:00 Göztepe
Karabükspor 19:00 Galatasaray

4 MART PAZAR

Antalyaspor 13:30 Sivasspor
Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor
Konyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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