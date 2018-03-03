Kasımpaşa Osmanlıspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Kasımpaşa-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 24. haftasında Kasımpaşa-Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Osmanlıspor maçı naklen yayınlanacak.3 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Kasımpaşa-Osmanlıspor maçı 3 Mart Cumartesi günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Galatasaray 5-0 BursasporAkhisarspor 3-0 KonyasporKayserispor 3-2 KasımpaşaAlanyaspor 1-2 TrabzonsporOsmanlıspor 0-0 AntalyasporMalatyaspor 3-1 KarabüksporGöztepe 1-0 SivassporBeşiktaş 2-1 FenerbahçeBaşakşehir 1-1GençlerbirliğiBursaspor 1-0 KayserisporKasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 GalatasarayAntalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 AkhisarsporTrabzonspor 20:00 BeşiktaşSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.