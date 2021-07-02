Kasımpaşa'nın yeni sol beki Tunus'tan

Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın yeni sol beki Tunus'tan
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02 Temmuz 2021 14:49
Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, sol bekte görev yapıyor.


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