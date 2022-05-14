Kasımpaşa'nın rakibi Antalyaspor!

Süper Lig'de Kasımpaşa, pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.



Ligde oynadığı son 9 müsabakada 7 galibiyet elde eden Kasımpaşa, 50 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.



Süper Lig'de 14 maçtır mağlup olmayan Fraport TAV Antalyaspor ise hanesine yazdırdığı 55 puanla 8. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.



Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Doğucan Haspolat mücadelede forma giyemeyecek. Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Mortadha Ben Ouanes ve Evren Eren Elmalı'nın kadroda yer alması beklenmiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ