Kasımpaşa'nın konuğu Adana Demirspor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın konuğu Adana Demirspor
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16 Nisan 2022 12:49
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçtan 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın 41 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 8'ini yitiren Adana Demirspor ise 52 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan müsabaka 0-0 berabere bitmişti.

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