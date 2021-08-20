Kasımpaşa'nın Cihat Arslan'la ilk maçında rakibi Giresunspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın Cihat Arslan'la ilk maçında rakibi Giresunspor
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20 Ağustos 2021 15:15
Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Giresunspor'da kart cezalısı Hüsamettin Tut bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.


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