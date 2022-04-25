Kasımpaşa maçında Vodafone Park kapalı gişe

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarını Vodafone Park'a davet etmişti.



Sambacı'nın bu çağrısını karşılıksız bırakmayıp tribünleri dolduran futbolseverler, 1'i Josef de Souza'dan olmak üzere 4-1'lik zaferin keyfini çıkarmıştı.



Josef, geçtiğimiz gün daha önce yaptığı gibi Kasımpaşa maçı öncesinde de taraftarını sosyal medyadan tribüne davet etti. Josef'in çağrısına yine karşılık geldi. Souza'nın talebi sonrası dün itibarıyla bilet satışı 30 bini aşarken maç saatine kadar rakamın 40 bini bulması bekleniyor.





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