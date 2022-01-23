Kasımpaşa: "Ligi orta sıralarda bitirmeye çalışacağız"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Yukatel Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa: 'Ligi orta sıralarda bitirmeye çalışacağız'
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23 Ocak 2022 16:36
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, iyi gidişlerini devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, 5'te 5 yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaları adına mutlaka kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını aktaran Ümit Şengül, "Kupayı da sayarsak üst üste 6. galibiyetimizi aldık. Bu oyuncular inanılmaz mücadele ediyor. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp, ligi orta sıralarda bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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