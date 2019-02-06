Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe akşamı Akhisarspor'a konuk olacak.Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Mustafa Savranlar üstlenecek.Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ligde ikinci yarıya kötü başlayarak üst üste 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, Manisa temsilcisi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.Bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.