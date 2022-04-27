Kasımpaşa küllerinden doğdu!

5 aydır Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla geçen Kasımpaşa, kötü başladığı ligde son derece iyi bir noktaya geldi.İlk yarıda sadece 3 galibiyet alabilen lacivert-beyazlılar, aralık ayında yeniden yapılanmaya giderken 18. haftada Sami Uğurlu'nun takımın başına geçici antrenör sıfatıyla getirilmesi dönüm noktası oldu.Uğurlu, Kasımpaşa ile 17 maçta toplaması gereken 51 puanın 36'sını elde etti. %70'lik başarı oranı yakalayan genç çalıştırıcı, 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 2.12 puan ortalaması tutturdu. Bu sonuçların ardından ekibini 11. sıraya kadar çıkardı.Kasımpaşa'da en dikkat çekici performansı ise devre arasında kiralanan Jackson Muleka sergiledi. 37 şutun 20'sini kaleye isabet ettiren 22 yaşındaki Kongolu futbolcu, 11'inde tabelayı değiştirdi. Ayrıca 3 de asist yaptı.