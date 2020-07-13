Süper Lig'de 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan Kasımpaşa oldu.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Haris Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç kaydetti.



Ev sahibi Kasımpaşa'da Mame Thiam, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 39'a yükseltti. Çaykur Rizespor 31 puanda kaldı.



Süper Lig'de 19 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Tirpan'ın orta sahada havadan pasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thiam'ın penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda Talbi'ye çarparak hızlanan topu kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Talbi'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hajradinovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

73. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta Melnjak'ın altıpasın gerisinden dönerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest kendi yarı sahasında taç çizgisinin yakınında topu sağdan hareketlenen Anıl Koç'un koşu yoluna attı. Anıl, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. 88. dakikada Abdullah Durak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Quaresma yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 84 Quaresma), Tirpan, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Thiam, Gohou (Dk. 68 Tarkan Serbest)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Fernandes, Burak Albayrak (Dk. 46 Melnjak), Talbi, Alberk Koç, Boldrin (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Diomande (Dk. 77 Samudio), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Abdullah Durak), Garmash (Dk. 46 Tunay Torun), Skoda

Goller: Dk. 53 Hajradinovic, Dk. 78 Anıl Koç (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Albayrak, Dk. 61 Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Aytaç Kara (Kasımpaşa)



