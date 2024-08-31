Kasımpaşa: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, Rizespor maçının ardından iki takımın da mutlak kazanmak istediği bir maç oynadıklarını ifade etti.



Kanbak, maça erken golle başladıklarını belirterek, "İlhan hocanın yıllardır oynatmaya çalıştığı bir sistem var. Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık. Bugün de biliyorduk ki doğru defansif duruşla kazandığımız toplar sonrası tehlike yaratabilecektik rakip kalede. Çünkü savunma arkalarına yapacağımız koşuları hedeflemiştik." diye konuştu.



Duran toplardan kalelerinde tehlike yaşadıklarını anlatan Kanbak, şöyle devam etti:



"Bu sezon duran toplarda savunma anlamında biraz daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Bugün onlardan ikisini yaşadık. Fakat goller geçerli olmadıktan sonra kırılmadık ve devam ettik. Oyunun sonuna kadar skoru korumayı bildik, çeşitli formasyonlara geçtik. Rakip zaman daraldıkça direkt hücumları denediler. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde bir milli ara var. Bu milli arayı hem çalışma anlamında hem de psikolojik anlamda iyi geçirip daha güçlü bir Kasımpaşa izletmek istiyoruz."





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