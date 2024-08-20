Kasımpaşa: 'Kaybetmedik, çok mutluyuz'

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, sıcak havada zorlu bir maç oynadıklarını ifade etti.



İlk yarıda kontrollü oyun oynamayı planladıklarını anlatan Kanbak, rakibe çok fazla topla oynama şansı verdiklerini vurguladı.



Geriye düştükten sonra risk aldıklarına değinen Kanbak, şöyle konuştu:



"Maçın son 10 dakikasında daha baskılı oynadık. Devre arasında bütün herkes sakinleşti. Oyuna yön vermesi gereken taraf bizdik. İkinci yarıda çok fazla gol pozisyonuna girmesek de bunu hissettirmiştik. Çünkü rakibimiz tek plandan gidiyordu. İkinci yarıda biraz daha topla oynayan taraf olduk. Maçın sonuna kadar sonuç bulamadık. Maçın sonunda şanslıydık. Şanslı olduğumuz pozisyonda da gol bulduk. Böyle hava şartlarında iki takım için 1 puan iyidir. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki hafta maçlarımızı geliştirerek devam edeceğiz."





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