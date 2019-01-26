  •  
    Güne damgasını vuran transfer: İmzalar atıldı!..
  •  
    "Türkleri gördüğüm zaman kararımı verdim"
  •  
    Moussa Sow, kontrolü tamamladı! Son karar...
  •  
    Beşiktaş'ın bu YENİ transferini gören, bilen?
  •  
    Merih Demiral'ı açıkladı! REKOR kıracak transfer

Kasımpaşa, İtalya'dan golcü kiraladı!

Süper Lig'de bu sezon ligi üst sıralarda bitirmek isteyen Kasımpaşa, İtalya Ligi2nde forma giyen Stipe Perica'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Kasımpaşa, İtalya'dan golcü kiraladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2019 21:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, forvet bölgesine transfer yaptı. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 23 yaşındaki Hırvat forveti Stipe Perica düzenlenen törenle Kasımpaşa'ya imza attı.

Hırvat forvet, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Bekir Nursal Bilgin ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katılım gösterdiği imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sezonun ilk yarısında Serie A takımı Frosinone'de 8 resmi maça çıkan Stipe Perica, gol atma başarısı gösteremedi.

STIPE PERICA KİMDİR?
7 Temmuz 1995 Hırvatistan doğumlu ve 1.92 boyunda olan forvet oyuncusu Perica, futbol hayatına NK Zadar takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Perica, 2013 yılında İngiltere Premiere ligi takımlarından Chelsea'ye yüksek bir bonservis karşılığında transfer oldu. Chelsea takımı daha sonra Hırvat forveti sırasıyla Nac Breda ve Udinese takımlarına kiraladı. Perica, 2016 yılında ise 4.5 milyon euro'ya Udinese'ye transfer oldu. Bu sezon başında ise Frosinone'de kiralik olarak forma giydi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için