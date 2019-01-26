Hırvat forvet, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Bekir Nursal Bilgin ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katılım gösterdiği imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, forvet bölgesine transfer yaptı. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 23 yaşındaki Hırvat forvetidüzenlenen törenle Kasımpaşa'ya imza attı.Sezonun ilk yarısında Serie A takımı Frosinone'de 8 resmi maça çıkan Stipe Perica, gol atma başarısı gösteremedi.7 Temmuz 1995 Hırvatistan doğumlu ve 1.92 boyunda olan forvet oyuncusu Perica, futbol hayatına NK Zadar takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Perica, 2013 yılında İngiltere Premiere ligi takımlarından Chelsea'ye yüksek bir bonservis karşılığında transfer oldu. Chelsea takımı daha sonra Hırvat forveti sırasıyla Nac Breda ve Udinese takımlarına kiraladı. Perica, 2016 yılında ise 4.5 milyon euro'ya Udinese'ye transfer oldu. Bu sezon başında ise Frosinone'de kiralik olarak forma giydi.