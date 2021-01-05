Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i transfer etti

Kasımpaşa, İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i kiralık olarak transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i transfer etti
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05 Ocak 2021 22:41
Kasımpaşa, Belçika ligi ekiplerinden RSC Anderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.





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