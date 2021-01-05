Kasımpaşa, Belçika ligi ekiplerinden RSC Anderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i transfer etti
Kasımpaşa, İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i kiralık olarak transfer etti.
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05 Ocak 2021 22:41
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