Kasımpaşa, İrfan Buz'la anlaştı

Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasının ardından İrfan Buz'la anlaştı

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Kasımpaşa, İrfan Buz'la anlaştı
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13 Kasım 2020 17:08
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. 

Kasımpaşa Kulübü'nünden yapılan açıklamada, teknik direktör İrfan Buz'la sözleşme imzalandığı duyuruldu.

KASIMPAŞA'NIN AÇIKLAMASI

"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."



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