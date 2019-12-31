Sezon Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan 2019-2020 4 3 10 15 2018-2019 9 2 6 29 2017-2018 5 4 8 19 2016-2017 6 3 8 21 2015-2016 8 6 3 30 2014-2015 6 5 6 23 2013-2014 8 4 5 28 2012-2013 6 5 6 23 2010-2011 1 5 11 8

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 15 puan ve averajla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, istediği performansı sergileyemedi.Ligin ilk 17 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında kaldı.İlk yarıda rakip fileleri 26 kez havalandıran Kasımpaşa, kalesinde ise 34 gol gördü.Kasımpaşa, ilk yarılar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en kötü performansı sergiledi.Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk 17 haftalık bölümleri dikkate alındığında, daha önce en az puanı 2010-2011'de toplamıştı.İstanbul temsilcisi, ilk yarısını 8 puanla 18'inci ve son sırada kapattığı 2010-2011 sezonunda TFF 1. Lig'e düşmüştü.Kasımpaşa'nın sezonlara göre Süper Lig'de ilk yarı performansları şöyle:Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada en az puan toplayan takım oldu. Lacivert-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde özellikle sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekti.İç sahada çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, sadece 5 puan elde edebildi.Süper Lig'in ilk 17 haftasında kalesinde 34 gol gören Kasımpaşa, savunmada kötü bir grafik çizdi.Ligde geçen sezonu en fazla gol giyen (62) takım olarak tamamlayan lacivert-beyazlılar, savunmada yaşadığı soruna bu sezon da çözüm bulamadı.Kasımpaşa, Veysel Sarı ve Syam Ben Youssef'in görev yaptığı stoper bölgesini, sezon başında Portekiz ekibi Porto'dan Jorge Fernandes'i kiralayarak güçlendirdi. Ancak Portekizli futbolcu Fernandes, sergilediği performansla iyi bir izlenim bırakmadı. Bu 3 futbolcunun görev yaptığı stoper bölgesinde istikrarlı bir görüntü ortaya konulamadı.Lacivert-beyazlı takım, ilk yarıda 14 maçta kalesini gole kapatamadı. Bir karşılaşmada 5 gol yiyen Kasımpaşa, 3 müsabakada ise kalesinde 4'er gole engel olamadı. Kasımpaşa, 2 maçta 3'er, 3 karşılaşmada 2'şer ve 5 mücadelede ise birer gol yedi.Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan istikrarsız sonuçlar nedeniyle teknik direktör değişikliğine gitti.Lacivert-beyazlılar, ilk 13 haftada yaşanan 7 mağlubiyetin ardından Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Özdeş'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Tayfur Havutcu da görev yaptığı 4 maçta çare olamadı. Kasımpaşa, Havutcu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.Kasımpaşa'nın ilk yarıda en istikrarlı oyuncusu, kaleci Fatih Öztürk oldu. Lacivert-beyazlı ekipte ligin ilk 17 haftalık diliminde 22 futbolcu süre aldı.Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna dahil ettiği kaleci Fatih Öztürk, Süper Lig'in ilk yarısında forma giydiği 16 maçta bin 440 dakika sahada kaldı. Fatih'i, 16 karşılaşmada bin 433 dakika süre alan Aytaç Kara takip etti.Ligde 15 müsabakada bin 350 dakika sahada kalan Tunuslu stoper Ben Youssef ise lacivert-beyazlıların en çok süre alan üçüncü futbolcusu olarak ön plana çıktı.Süper Lig'in ilk yarısında 26 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa'da 10 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.Lacivert-beyazlı ekibin ligin geride kalan bölümünde en fazla gol atan futbolcusu, Mame Thiam oldu. Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Senegalli forvet, forma giydiği 10 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.Thiam, sakatlığı nedeniyle ligdeki 6 maçta kadroda yer almazken, bir müsabakada ise yedek kulübesinde olmasına rağmen forma şansı bulamadı.Senegalli futbolcuyu 4 golle, Gineli oyuncu Bengali-Fode Koita takip etti. Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma 3'er, Abdul Rahman Khalili, Haris Hajradinovic, Veysel Sarı 2'şer, Yusuf Erdoğan ve Syam Ben Youssef ise birer kez skor tabelasını değiştirdi.Kasımpaşa'nın 2 golünü ise rakip takım futbolcuları kendi kalelerine gönderdi.Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa'nın en hırçın futbolcusu Karim Hafez oldu. Lacivert-beyazlı oyuncular, ilk 17 haftada 2 kırmızı, 50 sarı kart gördü.Kasımpaşa'nın Mısırlı sol kanat oyuncusu Hafez, forma giydiği 13 maçta 2 kırmızı, 3 de sarı kartla cezalandırıldı.Lacivert-beyazlı ekipte Aytaç Kara 6, Hajradinovic, Quaresma 5'er, Ben Youssef, Khalili, Jorge Fernandes, Loret Sadiku 4'er, Fatih Öztürk, Thiam 3'er, Veysel Sarı, Koita, İlhan Depe 2'şer, Olivier Veigneau, Strahil Popov ve Mustafa Pektemek ise 1'er kez sarı kart aldı.