Süper Lig'de 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Hem Kasımpaşa hem de Helenex Yeni Malatyaspor, gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da sonuç almakta başarılı olamadı.



Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa 36, Helenex Yeni Malatyaspor 34 puana ulaştı.



Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Helenex Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden Fofana'nın pasında meşin yuvarlağı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Acquah'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Varga, Thelin

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Zuqui), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 83 Malle), Tetteh

Sarı kartlar: Dk. 81 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 88 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)



