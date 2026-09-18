Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stad'ında oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İki takımın golsüz biten son maçı, 2019-20 sezonunda (29 Şubat 2020) Konya'da oynanmıştı.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren Kasımpaşa, 10 puanla 4. sıraya yerleşti.
Geçen hafta Trabzonspor'u yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Konyaspor ise 4 puana ulaştı ve 13. sırada konumlandı.
Ligin 7. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Muleka'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Türüç, pasını Uğurcan Yazğılı'ya verdi. Uğurcan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20. dakikada Kasımpaşa, mücadeledeki ilk ciddi atağını geliştirdi. Kaleci Gianniotis'in pasında solda Jessen, kafa vuruşuyla topu karşı yarı sahaya gönderdi. Adil Demirbağ ve Benedyzcak arasındaki mücadelede iki oyuncunun da dokunamadığı meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.
32. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde Winck'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
Recep Tayyip Erdoğan Stad'ında oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İki takımın golsüz biten son maçı, 2019-20 sezonunda (29 Şubat 2020) Konya'da oynanmıştı.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren Kasımpaşa, 10 puanla 4. sıraya yerleşti.
Geçen hafta Trabzonspor'u yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Konyaspor ise 4 puana ulaştı ve 13. sırada konumlandı.
Ligin 7. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Muleka'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Türüç, pasını Uğurcan Yazğılı'ya verdi. Uğurcan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20. dakikada Kasımpaşa, mücadeledeki ilk ciddi atağını geliştirdi. Kaleci Gianniotis'in pasında solda Jessen, kafa vuruşuyla topu karşı yarı sahaya gönderdi. Adil Demirbağ ve Benedyzcak arasındaki mücadelede iki oyuncunun da dokunamadığı meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.
32. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde Winck'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...