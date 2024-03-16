Kasımpaşa ile Galatasaray 40. randevuda

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 25-7, gol sayılarında da 77-39 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa ile Galatasaray 40. randevuda
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16 Mart 2024 13:44
Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü 40. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle yanıt verdi.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 7 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 17 gole, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

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