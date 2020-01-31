Kasımpaşa, Huddersfield'dan transfer yaptı

Kasımpaşa, Huddersfield'dan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı transfer etti.

Haber; Sporx.com
Kasımpaşa, Huddersfield'dan transfer yaptı
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31 Ocak 2020 17:06
Kasımpaşa, Huddersfield'dan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı kiraladı

İşte yapılan resmi açıklama;

"İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."



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