Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile vedalaştı!

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yolları ayırdığını açıkladı.
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:
"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."
7 LİG MAÇINDA 5 PUAN
49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 7 lig maçına çıktı ve 5 puan topladı. İlk maçını kazanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, ardından çıktıkları 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:
"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."
7 LİG MAÇINDA 5 PUAN
49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 7 lig maçına çıktı ve 5 puan topladı. İlk maçını kazanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, ardından çıktıkları 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.
Bu sezon Kasımpaşa'da teknik direktörler
Şenol Can
📊1 maç - 1 puan
Cihat Arslan
📊9 maç - 5 puan
Hakan Kutlu
📊7 maç - 5 puan pic.twitter.com/PzgzagYVpl
— Sporx (@sporx) December 18, 2021