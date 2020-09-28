Kasımpaşa, Gilbert Koomson ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'u kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç ligi ekiplerinden Brann'ın formasını giyen 26 yaşındaki Koomson ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ganalı futbolcu, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç ligi ekiplerinden Brann'ın formasını giyen 26 yaşındaki Koomson ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ganalı futbolcu, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladı.