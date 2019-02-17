  •  
    Gündem olan o VİDEO; Maç sonucunu karıştırdı
  •  
    Serdar Aziz'in eşinden "Maldivler" için İSYAN!..
  •  
    Trabzonspor tarihi bir servet kazanmaya hazır
  •  
    Beşiktaş'ın hedefindeki "Yeni Schweinsteiger..."
  •  
    Arabistan, Bafe Gomis'e İKİ BEDEN küçük geldi!..

Kasımpaşa - Galatasaray maçında penaltı tartışması

Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında penaltı bekledi. Ancak Ali Palabıyık'ın kararı 'Penaltı değil' oldu.

Kaynak: Sporx.com
Kasımpaşa - Galatasaray maçında penaltı tartışması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 19:50
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Ancak Ali Palabıyık'ın kararı 'devam' oldu.

Maçın 42. dakikasında savunma arkasına hareketlenen Mbaye Digane, Kasımpaşa ceza sahasında Syam Ben Youssef'in müdahalesinin ardından yer kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, oyun devam etti.

Oyunun durduğu sırada orta hakem Ali Palabıyık, VAR'ın başında Halil Umut Meler ile kısa süreli bir görüşme yaptı. Ali Palabıyık, bu görüşmenin ardından pozisyonun penaltı olmadığını belirterek oyunun devam etmesini istedi.

TERİM 'DEVAM' KARARINA SİNİRLEDİ

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Palabıyık'ın devam kararının ardından karara çok sinirlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da devam kararının ardından, penaltı çalınmamasına tepki gösterdi. 







Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için