TERİM 'DEVAM' KARARINA SİNİRLEDİ

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Ancak Ali Palabıyık'ın kararı 'devam' oldu.Maçın 42. dakikasında savunma arkasına hareketlenen Mbaye Digane, Kasımpaşa ceza sahasında Syam Ben Youssef'in müdahalesinin ardından yer kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, oyun devam etti.Oyunun durduğu sırada orta hakem Ali Palabıyık, VAR'ın başında Halil Umut Meler ile kısa süreli bir görüşme yaptı. Ali Palabıyık, bu görüşmenin ardından pozisyonun penaltı olmadığını belirterek oyunun devam etmesini istedi.Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Palabıyık'ın devam kararının ardından karara çok sinirlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da devam kararının ardından, penaltı çalınmamasına tepki gösterdi.