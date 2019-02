Kasımpaşa Galatasaray maçı CANLI İZLE, Kasımpaşa GS maçı kaç kaç? canlı skorlar

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kasımpaşa, Galatrasaray'ın şampiyonluk hesapları yaptığı dönemde sarı-kırmızılıları ağırlıyor. Kasımpaşa mı, yoksa Galatasaray mı kazanacak? Şu an Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında beİN Sports 1'den (Tıkla - İzle) maçın heyecanına ortak oluyor. Futbolseverler, Sporx'ten de Kasımpaşa - Galatasaray maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor. Mariano maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek. Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımı Galatasaray'a rakip olacak. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak.UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 kaybedilen maçta performansıyla hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'i de şaşırttı. Ligde son oynanan Trabzon maçının yıldızı olan Faslı futbolcu, Portekiz ekibi karşısında varlık gösteremedi.Habertürk'ün haberine göre 29 yaşındaki orta sahanın inişli çıkışlı grafiğine çözüm bulmak isteyen deneyimli teknik adam, uzun süreli sakatlığından yeni kurtulan Emre Akbaba'nın tam olarak hazır hale gelmesini bekliyor.Belhanda'yı Kasımpaşa önünde yine ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Terim'in, buna rağmen Emre'ye de 'Hazır ol' talimatı verdiği ve ilk 11 olmasa bile Belhanda'nın maçtaki formuna göre Emre'yi erkenden sahaya sürebileceği bildirildi.Fatih Terim oyuncularını Kasımpaşa maçına konsantre etti. Kasımpaşa'nın geçen sezon kendilerini 2-1 yendiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam rakiplerinin son 4 maçında aldıkları yenilgilerin kendilerini aldatmamasını istedi. Fatih Terim, kendi eksiklerini karşı takıma çok pozisyon verme ve ceza sahası dışından şut çektirme olarak anlattı. Pozisyon verme konusunda daha derli toplu durmalarını istedi.İmparator ayrıca Trezeguet'nin ceza sahası dışından şut denemelerine engel olmalarını talep etti. Diagne'yi kaybettikten sonra Kasımpaşa'ın tek silahının Trezeguet kaldığının da altını çizen Terim, "kanatlardan getirmeyin ve kontratak yemeyin" uyarısını yaptı. Trezeguet hem sezon başı hem devre arası Galatasaray'ın gündemine gelimiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, oynadığı üç maçta da etkisiz görünen Mbaye Diagne'yi öne çıkarmak için Kasımpaşa maçına özel bir plan hazırladı. Bugün kanatlarda görev alacak olan Mariano ve Nagatomo'dan sık sık ileriye çıkmalarını ve top Galatasaray'dayken bir açık gibi oynamalarını isteyen Fatih Terim, sık sık Diagne'yi görerek orta yapılmasını istedi. Sürekli kanattan ve yerden zorlamamalarını isteyen deneyimli teknik adamın, Diagne'ye mümkün olduğunca daha çok top atılması direktifini verdi.Fatih Terim'in Brezilyalı sağ bek Mariano'nun efektif ve isabetli ortalarına güvendiği, bu ikilinin ortaklığıyla en az 1 gol beklediği kaydedildi.Merkezde görev alan Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve kanattan oraya dahil olan Sofiane Feghouli'ye ise Diagne'nin özellikleri ve alışkanlıkları anlatılarak atılacak paslar konusunda dikkat çekildi. Fatih Terim, tüm takıma forvet hattında yakaladığı zaman atacak bir forvetleri olduğu ve güven duyulması konusunda tüm futbolcularını da uyardı.Şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da en heyecanlı isim şüphesiz Mbaye Diagne. Eski takımına karşı forma giyecek olan Senegalli oyuncu, atacağı gollerle galibiyeti getiren isim olmayı çok istiyor. Benfica maçında etkisiz oyunuyla tepki çeken Diagne, Kasımpaşa'ya gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor.Emre Akbaba'nın da iyileşmesiyle sarı-kırmızılılar uzun süre sonra ilk defa tam kadro hazır. Terim, iyileşen Emre'yi ikinci yarının hemen başında oyuna alarak talebesini hazırlamak istiyor. Belhanda'nın inişli çıkışlı performansından memnun olmayan tecrübeli hoca, böylece Emre'yi tamamen hazır hâle getirmeyi planlıyor. Kasımpaşa'nın son haftalardaki kötü gidişatının kendilerini aldatmaması gerektiğini söyleyen Fatih Hoca oyuncularına "Bizim artık hata yapma lüksümüz yok. Şu deplasman fobisi tanımından da hoşlanmıyorum. Galatasaray içeride, dışarıda her maçı kazanmak için oynar. İyi bir mücadele istiyorum" dedi.Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon bütün mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.Ekonomik sıkıntılara rağmen FFP sürecini başarıyla yöneten ve iki transfer döneminde de eksiye düşmeyen Galatasaray, bonservis limiti dolduğu için çareyi kiralama yolunda bulmuştu. Sezon başında Onyekuru ve Ndiaye, ara transfer döneminde Semih Kaya ve Luyindama geçici olarakkadroya katıldı. Kiralık gelen bu isimlerden sadece Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonu (5 milyon Euro) bulunuyor.Everton sezon biter bitmez Onyekuru'yu geri çağıracak. Galatasaray sayesinde Nijerya Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan genç oyuncu bu kez İngiltere'deçalışma izni alacak. Ndiaye'ye 16 milyon Euro bonservis ödeyen Stoke City, bu sezon Championship'te çok kötü günler geçiyor ve Premier Lig'e dönme şansı kalmadı.Ocak ayında Ndiaye için Çin'den teklif alan İngilizler, yazın Senegalli orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan ya da Çin'e en az zararlasatmaya çalışacak. Semih Kaya'nın ise Sparta Prag'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Çekya ekibi, 1.2 milyon Euro kazanan Semih'in ücretini ödemek istemiyor ve bu nedenle oyuncunun tekrar bedelsiz Galatasaray'a kiralanması bekleniyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Terim'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Herkesin dilinde deplasman fobisi var! Neymiş bu deplasman fobisi. Biz Galatasaray'ız. İç saha dış saha fark etmez. Her şartta kazanmak için oynarız... Hobi-fobi dinlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.Fatih Terim, Kasımpaşa maçının taktiği ile ilgili olarak ise, "Kasımpaşa son haftalarda istenilen düzeyde değil. Ancak tehlikeli oyuncuları var. Maça baskılı başlamalıyız. İlk dakikalarda skor bulmalıyız" diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, "Başakşehir'den önce oynuyoruz. Bizim galibiyetimiz onları psikolojik olarak rahatsız edecektir. Bu yüzden zirve yarışında hata yapmamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile alakalı eşi Tuğçe Aziz, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'dan ayrılmasının nedeni olarak "sakatlığı bahane ederek maça çıkmamasının ardından Maldivlere tatile gitti" şeklinde bir iddaa olan tecrübeli oyuncunun tatil fotoğrafını paylaşan eşi Tuğçe Aziz, böyle bir sebep olmadığını dile getirdi.Sosyal medyadan kendisine yapılan ve beddua içeren bir yoruma dikkat çekerek yaptığı açıklamada Tuğçe Aziz, şu ifadelere yer verdi: "Şu ana kadar hiç bir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunad değiliz! Ama sizin keyif almak için izlediğiniz futbolu meslek edinmiş kişiler olduğunu ve profesyonel bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini hiç bir zaman anlayamazsınız. Yine de onca kişinin hakaretine karşılık şunu söylemek istiyorum; Verilmiş kararları hiç birinde "Tatil" sebep olarak sunulmamıştır. Zaten öyle birşey olması imkansızdır. Çünkü yapılan programların hepsi resmi tatil günlerine göre yapılmaktadır. Yani; Önceden alınmış kararların yaptığımız tatil ile ALAKASI YOKTUR!"