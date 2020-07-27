Kasımpaşa, Fuat Çapa ile ayrılık kararı aldı

Sezonun 2. yarısında yükselişe geçen ve ligde kalan Kasımpaşa, beIN Sports'un haberine göre sözleşmesinin sonuna gelen Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.



Çapa, Kasımpaşa'da takımın başında olduğu 14 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 1.93'lük puan ortalamasıyla kariyer rekorunu kırdı ve bu dönemde en çok puan toplayan takımlardan biri oldu.



