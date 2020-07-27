Kasımpaşa, Fuat Çapa ile ayrılık kararı aldı

Kasımpaşa, geldikten sonra büyük yükselişe geçtiği teknik direktörü Fuat Çapa ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa, Fuat Çapa ile ayrılık kararı aldı
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27 Temmuz 2020 19:39
Sezonun 2. yarısında yükselişe geçen ve ligde kalan Kasımpaşa, beIN Sports'un haberine göre sözleşmesinin sonuna gelen Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Çapa, Kasımpaşa'da takımın başında olduğu 14 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 1.93'lük puan ortalamasıyla kariyer rekorunu kırdı ve bu dönemde en çok puan toplayan takımlardan biri oldu.



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