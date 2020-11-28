Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştı!

Mehmet Altıparmak'ın ardından bu sezonki ikinci teknik adamı İrfan Buz ile de yolları ayıran Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştı.

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Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştı!
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28 Kasım 2020 17:20
Kasımpaşa, teknik direktörlkük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.

Geçen sezonu Kasımpaşa'da noktalayan Çapa, bu sezon MKE Ankaragücü'ne gitmiş ancak beklenen sonuçlar gelmeyince yollar ayrılmıştı.

Fuat Çapa, daha önce 2010/11 sezonunda 21 maç ve 2019/20 sezonunda 14 maç Kasımpaşa'nın tenik direktörü olmuştu.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:
"Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."



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