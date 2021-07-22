Kasımpaşa, Fransa'dan Türk golcü aldı

Kasımpaşa, Lorient'in 24 yaşındaki forveti Umut Bozok'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; AA
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Kasımpaşa, Fransa'dan Türk golcü aldı
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22 Temmuz 2021 21:27
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Umut Bozok'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Lorient takımından kiralanan 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla satın alma opiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

 


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