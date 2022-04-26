Kasımpaşa, formunu sürdürdü: 7 maç 6 galibiyet

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, son 7 maçta topladığı 18 puanla ligde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, formunu sürdürdü: 7 maç 6 galibiyet
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26 Nisan 2022 00:31
İkinci yarının formda ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında da yükselişini sürdürdü.

Lacivert-beyazlı takım, son 7 haftada altıncı galibiyetini aldı. Söz konusu dönemde sadece VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen lacivert-beyazlı ekip, son 7 haftada 18 puan elde etti.

Ligde 13. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını ise 47'e çıkardı.

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