Kasımpaşa, formunu sürdürdü: 7 maç 6 galibiyet

İkinci yarının formda ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında da yükselişini sürdürdü.
Lacivert-beyazlı takım, son 7 haftada altıncı galibiyetini aldı. Söz konusu dönemde sadece VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen lacivert-beyazlı ekip, son 7 haftada 18 puan elde etti.
Ligde 13. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını ise 47'e çıkardı.
Lacivert-beyazlı takım, son 7 haftada altıncı galibiyetini aldı. Söz konusu dönemde sadece VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen lacivert-beyazlı ekip, son 7 haftada 18 puan elde etti.
Ligde 13. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını ise 47'e çıkardı.