Kasımpaşa - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadeleyi ATV yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues; Cafu, Barak, Hajradinovic; Brekalo, Ben Ouanes, Da Costa
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Yusuf, Çağlar, Levent, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
YER ALMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER
Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.
KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ
Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.
KUPADA İKİNCİ RANDEVU
Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadeleyi ATV yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues; Cafu, Barak, Hajradinovic; Brekalo, Ben Ouanes, Da Costa
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Yusuf, Çağlar, Levent, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
YER ALMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER
Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.
KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ
Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.
KUPADA İKİNCİ RANDEVU
Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.