Kasımpaşa - Fenerbahçe: Muhtemel 11

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 14 maçta 26 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 15 maçta 19 puanı var.
İki takımın eksikleri
Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa
Ertuğrul
Hadergjonaj
Sadiku
Brecka
Haddadi
Tirpan
Varga
Yusuf
Alan
Anıl
Hodzic
Fenerbahçe
Altay
Gökhan
Sadık
Tisserand
Novak
Mert Hakan
Sosa
Valencia
Pelkas
Thiam
Samatta
Fenerbaçe Kasımpaşa'ya 16. kez konuk oluyor
Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 16. kez sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti ve diğer tüm maçları kazanarak büyük bir üstünlük kurdu.
Ayrıca Fenerbahçe, rakibi Kasımpaşa'ya üst üste iki kez mağlup olduğu bir seri de yaşanmadı.
Fenerbahçe İstanbullu rakiplerini mağlup edemiyor
Sarı lacivertli takım İstanbul takımlarına konuk olduğu karşılaşmalarda şanssızlık yaşıyor.
Fenerbahçe İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçında galibiyet elde edememişti. Tam tersi şekilde ise Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 3 maçın tamamını kazandı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 14 maçta 26 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 15 maçta 19 puanı var.
İki takımın eksikleri
Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa
Ertuğrul
Hadergjonaj
Sadiku
Brecka
Haddadi
Tirpan
Varga
Yusuf
Alan
Anıl
Hodzic
Fenerbahçe
Altay
Gökhan
Sadık
Tisserand
Novak
Mert Hakan
Sosa
Valencia
Pelkas
Thiam
Samatta
Fenerbaçe Kasımpaşa'ya 16. kez konuk oluyor
Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 16. kez sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti ve diğer tüm maçları kazanarak büyük bir üstünlük kurdu.
Ayrıca Fenerbahçe, rakibi Kasımpaşa'ya üst üste iki kez mağlup olduğu bir seri de yaşanmadı.
Fenerbahçe İstanbullu rakiplerini mağlup edemiyor
Sarı lacivertli takım İstanbul takımlarına konuk olduğu karşılaşmalarda şanssızlık yaşıyor.
Fenerbahçe İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçında galibiyet elde edememişti. Tam tersi şekilde ise Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 3 maçın tamamını kazandı.