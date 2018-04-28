  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı tartışmaları

Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelenin 31. dakikasında Kasımpaşalı oyuncular, 42. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı tartışmaları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 19:31
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk yarısında tartışmalı 2 pozisyon yaşandı, iki takım da penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında çalımlarla ceza sahası içine giren Trezeguet, kaleye vuruşunu yapmak isterken Şener'in yaptığı hamlenin ardından bir anda yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.



RIDVAN DİLMEN: "F.BAHÇE'NİN PENALTISI VERİLMEDİ"

Maçın 42. dakikada ise Fenerbahçe'de oyuncular, ceza alanında elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Çakır bir kez daha penaltı vermeye gerek duymadı.

Mücadelenin devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. 3 metreden penaltıyı göremedi. Enteresandır ki, Soldado da önündeki pozisyonu göremedi. Pozisyon ele çarpma değil. Bana göre Kasımpaşalı oyuncunun elle müdahalesi var, net penaltı, tartışmasız penaltı." dedi.





 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için