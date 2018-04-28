Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk yarısında tartışmalı 2 pozisyon yaşandı, iki takım da penaltı itirazında bulundu.Karşılaşmanın 23. dakikasında çalımlarla ceza sahası içine giren Trezeguet, kaleye vuruşunu yapmak isterken Şener'in yaptığı hamlenin ardından bir anda yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.Maçın 42. dakikada ise Fenerbahçe'de oyuncular, ceza alanında elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Çakır bir kez daha penaltı vermeye gerek duymadı.Mücadelenin devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. 3 metreden penaltıyı göremedi. Enteresandır ki, Soldado da önündeki pozisyonu göremedi. Pozisyon ele çarpma değil. Bana göre Kasımpaşalı oyuncunun elle müdahalesi var, net penaltı, tartışmasız penaltı." dedi.