Kasımpaşa Fenerbahçe maçı HD izle canlı, Kasımpaşa Fenerbahçe Canlı bein sports

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlayacak olan maçta

VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK, 1 BERLİRSİZ



Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.



İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU SINIRDA



Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



KASIMPAŞA - FENERBAHÇE: 38. RANDEVU



Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.



EN FARKLI SKORLAR



İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.



Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

11'LER:

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE: SON DURUM

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

