Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 14 maçta 26 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 15 maçta 19 puanı var.Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 16. kez sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti ve diğer tüm maçları kazanarak büyük bir üstünlük kurdu.Ayrıca Fenerbahçe, rakibi Kasımpaşa'ya üst üste iki kez mağlup olduğu bir seri de yaşanmadı.Sarı lacivertli takım İstanbul takımlarına konuk olduğu karşılaşmalarda şanssızlık yaşıyor.Fenerbahçe İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçında galibiyet elde edememişti. Tam tersi şekilde ise Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 3 maçın tamamını kazandı.