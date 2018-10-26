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Kasımpaşa, Erzurumspor'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Kasımpaşa, Erzurumspor'a konuk oluyor
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26 Ekim 2018 11:36
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. 

Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 22 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunan İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 15 gol gördü.

Lacivert-beyazlı takımda Özgür Çek, Josue Sa ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. 

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