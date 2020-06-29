BASIN MENSUPLARI STADA GİREMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'de 29. haftanın kapanış maçındaevindeile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı.Kasımpaşa'ya üstünlüğü getiren golü, 17. dakikada Fode Koita kaydetti. Ligde 8. golünü atan Ginali oyuncu, 12 sezonluk futbol kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı. Deplasman ekibinde 90+4. dakikada sahneye çıkan Ndongala, attığı golle skoru belirledi.Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ve kulüp rekorunu egale eden Kasımpaşa, 35 puana yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek büyük ölçüde rahatladı. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı ve düşme korkusunu daha da yakından hissetmeye başladı.Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.Türkiye Futbol Federasyonunun talimatı gereği karşılaşmadan iki gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran basın mensupları, sonuçların maç saatine kadar çıkmaması nedeniyle stada alınmadı.Karşılaşmayı, sadece TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanan Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da akredite olmuş gazeteciler takip edebildi.7. dakikada Koita'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Thiam'ın pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.23. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Candeias, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.27. dakikada konuk ekip ikinci gole çok yaklaştı. Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita, bu kez Nordfeldt'i geçemedi.40. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.71. dakikada Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt, bir önemli kurtarışa daha imza attı. Ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yakın mesafeden çektiği şutta İsveçli Nordfeldt, gole izin vermedi.73. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden topu kaleci Ramazan Köse kurtardı.90+4. dakikada Ndongala skoru belirleyen golü kaydetti. Tarkan Serbest'in pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndongala, dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-2.EryamanHalis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan YemişkenNordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 87 İlker Karakaş), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 69 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon (Dk. 60 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 69 Sefa Yılmaz), Ayite, Candeias (Dk. 60 Yasin Pehlivan), StancuRamazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 74 Ndongala), Koita (Dk. 83 Tarkan Serbest)Dk. 17 Koita, Dk. 90+4 Ndongala (Kasımpaşa)Dk. 27 Fernandes (Kasımpaşa), Dk. 89 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)