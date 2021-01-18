Kasımpaşa, Drinkwater'ı açıkladı!

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, Drinkwater'ı açıkladı!
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18 Ocak 2021 15:07
Kasımpaşa, Chelsea'nin 2017 yazında 38 milyon euro'ya Leicester'dan transfer ettiği Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:

"İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."



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