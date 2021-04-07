Kasımpaşa, Denizlispor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında perşembe günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Ligde yaptığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 14. sırada girdi. Son mücadelesinde lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 5 maç sonra kazanarak moral bulmuştu.



Denizlispor ise çıktığı 30 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 25 puan yazdıran yeşil-siyahlılar, 33. hafta öncesinde 21'inci ve son sırada yer aldı.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.



Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Julian Jeanvier ve Armin Hodzic, karşılaşmada forma giyemeyecek.







