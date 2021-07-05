Kasımpaşa'dan Umut Bozok hamlesi

Forvet hattına takviyede bulunmak isteyen Süper Lig ekibi Kasımpaşa Fransa'nın Lorient ekibinde forma giyen Türk asıllı Fransızfutbolcu Umut Bozok'u gündemine aldı.

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Kasımpaşa'dan Umut Bozok hamlesi
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05 Temmuz 2021 09:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa'nın gündemine Türk asıllı Fransız futbolcu Umut Bozok geldi.

Fransızların ünlü basın organı L'Equippe'nin haberine göre lacivert beyazlılar, 24 yaşındaki forvete teklifte bulundu. İstanbul temsilcisinin golcü futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

Sözleşmesi 2022'de bitiyor

Lorient'te 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle toplam çıktığı 21 maçta 1 gol 1 asistlik performans segiledi. Türk asıllı Fransız forvetin 1,2 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.


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